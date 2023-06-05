Samsun’da bir kişinin silahla yaralanması olayıyla ilgili 2 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi’nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında tabancayla ateş açılması sonucu 20 yaşındaki A.K.T. sol dizinden yaralandı. Hastaneye kaldırılan A.K.T. tedavi altına alındı ve kendisini vuranı tanımadığını söyledi.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu silahlı saldırıyı düzenlediği ileri sürülen H.D.(26) ve B.Y.’yi (21) yakalayarak gözaltına aldı. Silahlı saldırıyı düzenleyen H.D. ve olay sırasında yanında bulunan B.Y. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.