Çarşamba günü Saray İlçesinde meydana gelen silahlı kavgaya karışan 5 kişiden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çarşamba günü Saray İlçesinde meydana gelen silahlı kavgaya karışan 5 kişiden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Çarşamba gecesi Saray İlçesi Ayaspaşa Mahallesinde Romanların yaşadığı Ladin Sokak üzerinde husumetli iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş ve olayda 5 kişi çeşitli yerlerine gelen saçmalar neticesinde yaralanmıştı. Yaralılar çevre hastanelerde tedavi altına alınırken kavgaya karıştığı belirlenen O.D.,P.D.,D.Ş. ile S.D. ve E.D. isimli 5 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alınmış, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda olayda kullanılan 2 adet üzerinde av tüfeği ele geçirilmişti.

Olayın ardından gözaltına alınan 5 şüpheliden S.D., E.D., O.D. ve P.D. isimli 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Tekirdağ Kapalı Cezaevine gönderildi.