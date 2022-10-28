Manisa’nın Kula ilçesinde tartıştığı babasını silahla, oğlunu ise yumruk darbeleri ile yaraladıktan sonra kayıplara karışan şüpheli H.H.G., kendi imkanları ile gittiği Salihli Devlet Hastanesi’nde yakalandı. Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınan şüpheli, tedavisinin tamamlanmasının ardından sorgulanmak üzere Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirilecek.

Manisa’nın Kula ilçesinde tartıştığı babasını silahla, oğlunu ise yumruk darbeleri ile yaraladıktan sonra kayıplara karışan şüpheli H.H.G., kendi imkanları ile gittiği Salihli Devlet Hastanesi’nde yakalandı. Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınan şüpheli, tedavisinin tamamlanmasının ardından sorgulanmak üzere Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirilecek.

Olay, saat 14.00 sıralarında 4 Eylül Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Aralarında husumet olduğu öğrenilen H.H.G. ile Özkan O. (50) ve oğlu Yunus O. (27) ile cadde üzerinde karşılaşıp tartışmaya başladı. Tartışmanın bir anda şiddetlenerek kavgaya dönüşmesinin ardından H.H.G. isimli şüpheli, baba Özkan O.’yu yanında getirdiği silahla, oğlu Yunus O.’yu ise darp ederek yaraladı. Yaralı baba ve oğlu ambulansla Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayın ardından kayıplara karışan H.H.G.’nin izi sürülmüştü. Kısa sürede H.H.G.’nin izine ulaşan emniyet güçleri, kendi imkanları ile Salihli Devlet Hastanesi’ne giderek tedavi olmak isteyen H.H.G.’yi yakaladı. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yakalanan şüpheli, hastanede tamamlanacak tedavisinin ardından Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirilecek.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.