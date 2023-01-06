Uşak’ta iki grup arasında çıkan bir silahlı kavgada boyun bölgesinden yaralanan 1 kişi ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Uşak’ta iki grup arasında çıkan bir silahlı kavgada boyun bölgesinden yaralanan 1 kişi ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Uşak’ta Elmalıdere Mahallesi’ne bağlı 1.Lamba Sokakta iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten silahlı kavga çıktı. Çıkan çatışmada 1 kişi boynundan vurularak ağır yaralanırken taraflar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekipler yapılan incelemeler sonucunda kaçan şüphelileri saklandıkları yerde kıskıvrak yakaladı. Hastaneye kaldırılan F.A. (20), yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken olaya ilişkin 3 kişinin gözaltı işlemleri devam ediyor.