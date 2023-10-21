Uşak’ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan genç hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Dikilitaş Mahallesi 1. Dut Sokak üzerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişilerle karşılıklı ateş açılması sonucu Koray Çelik (25) ve S.E. (27) silahla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince yaralılardan Koray Çelik Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine, S.E. ise kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Koray Çelik hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Öte yandan, olay yerinden kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalama çalışması devam ettiği öğrenildi.