Afyonkarahisar’da alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada 2 kişi tabanca ile vurularak yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Sülün beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Y. (38) beldedeki kıraathanede alacak meselesi nedeniyle M.K. (47) ve H.K. (32) ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y., yanındaki ruhsatsız tabancayla M.K. ve H.K.’nın üzerine ateş açtı. Yaralanan şahıslar ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından bölgeye gelen jandarma ekipleri ise kaçan M.Y.’yi birkaç saatlik bir çalışma sonrası yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.