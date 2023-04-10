Sivas’ta bir esnaf sahte kavga ihbarında bulunarak Türk Polis Teşkilatı’nın 178. yıl dönümü dolayısıyla polis ekiplerine pasta sürprizi yaptı.

Sivas merkez itfaiye sokak üzerinde bulunan bir kafenin işletmecisi Raşit Usta, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak kalabalık bir grubun silahlı kavga ettiğini ihbar etti. İhbar üzerine kavgaya müdahale etmek için yönlendirilen polis ekipleri, kısa sürede olay yerine intikal etti. Ekiplerin gelmesiyle birlikte kafe çalışanları ve vatandaşlar alkışlarla pastanın mumlarını yakarak polislerin haftasını kutladı.

“İnşallah her gittikleri anonsta böyle sürprizlerle karşılaşırlar”

İşletme Sahibi Raşit Usta, yaptığı sürprizden bahsederek, “Bugün 10 Nisan Polis Günü olduğu için böyle bir sürpriz düzenledik. İhbarda bulunduk ve geldiler, inşallah her gittikleri anonsta böyle sürprizlerle karşılaşırlar. Ben burada 7/24 hizmet veriyorum ve burada bütün polislerimizin ne sıkıntı çektiğini görüyorum. Polis ekiplerine bir sürpriz yapmak istedim. Biliyorsunuz birçok polisimiz şuanda deprem bölgesinde görevde, birçok polisimiz deprem bölgesinde şehit oldu. Ben de moral olsun diye Sivas’ta görev yapan polislere moral olması için pasta kestim” dedi.