Eskişehir’de jandarma ekiplerince silah satacağı belirlenen şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramada 2 adet tabanca ve 12 adet fişek ele geçirilirdi.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince şüpheli bir şahsın elinde bulundurduğu silahları satmak amacıyla müşteri aradığı tespit edildi. KOM Şube Müdürlüğü ve Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada 2 adet tabanca ve 12 adet fişek ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheli hakkında “6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet” suçundan adli tahkikat başlatıldı.