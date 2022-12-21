Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi’nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan A.K. yaralanarak hastanelik oldu. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan A.K. tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen H.E.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen H.E.K. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. H.E.K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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