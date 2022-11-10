5 ay boyunca kaçan S.Ç. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim oldu. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen S.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi Oğuztürkleri Sokak’ta 7 Haziran’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ç., iş yerine gelip kendisine bıçakla saldırdığını iddia ettiği O.B.’yi (24) tabancayla yaraladı. S.Ç. olaydan sonda kaçtı.

Samsun’da bir kişiyi silahla yaralayıp 5 ay kaçtıktan sonra polise teslim olan genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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