Samsun’da bir kişinin silahla yaralaması olayından gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Kadı Caddesi’nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tüfekle açılan ateş sonucu Y.Y.(22) vurularak yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Y.Y., tedavi altına alındı. Polis silahlı saldırıyı S.C.’nin gerçekleştirdiğini ve yanında da B.K.’nin bulunduğunu tespit etti. Olayla ilgili B.K. yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen B. K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Firarda olan S.C.’nin yakalanmasına çalışılıyor.