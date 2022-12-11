Samsun’da 10 gün önce silahla kafasından vurulmuş halde bulunan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Samsun’da 10 gün önce silahla kafasından vurulmuş halde bulunan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi’nde 10 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tabancayla kafasından vurulmuş halde bulunan Samet Çam (25) ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Evli ve 1 çocuk babası olan Çam, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak gece hayatını kaybetti.

İntihar olduğu ileri sürülen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.