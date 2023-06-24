Hatay’ın İskenderun ilçesinde rastgele ateş eden şahıs yakalandı, evinde yapılan aramada 4 adet ruhsatsız silah çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Gültepe Mahallesinde eline aldığı silahla havaya rastgele ateş edildiği ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Asayiş ekipleri tarafından yapılan çalışmada silahla havaya sıkarak genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olayının şüphelisinin İ.H. olduğu belirlendi. Şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın evinde yapılan aramada ise 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 34 adet fişek, 7 adet kartuş ele geçirildi.

Emniyete götürülen şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.