Geçmiş tarihte yaşanan “Silahla Kasten Yaralama” olayının faillerini yakalamak için çalışma başlatan Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri İ.M., T.E. ve Ö.C. isimli şüphelileri Tepebaşı İlçesi’nde yakaladı. İ.M. isimli şahsın 5 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Şahısların üst aramalarında; 1 tabanca, 9 fişek, tabanca parçaları, 12 pense, 4 torna vida, 8 eğe, 2 demir testeresi, 5 cam aparat, 1 el pürmüzü ele geçirildi. Şüpheliler mahkemeye sevk edilirken, İ.M. isimli şahıs tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri “Silahla Kasten Yaralama” faillerine yönelik başlattığı çalışmalarda 3 şüpheliyi, çeşitli malzemelerle ile birlikte yakaladı.

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