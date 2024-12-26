Kastamonu’nun Tosya ilçesinde emekli polis memuru, silahını temizlemek isterken kazara kızını yaraladı.

Olay, Tosya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli polis memuru olduğu öğrenilen bir şahıs evinde silahını temizlemek istedi. Bu sırada kazara ateş alan silahtan çıkan kurşun, emekli polis memurunun kızı olan M.Ç.’ye (52) isabet etti. Yaralanan M.Ç. olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

M.Ç. tedavi altına alınırken, emekli polis memurunun ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.