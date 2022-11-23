Diyarbakır’da elinde bulunan ruhsatsız silahları satmak isterken piyasa araştırmasında kendini ele veren M.E.’nin evine yapılan operasyonla cephanelik ele geçirildi.

Diyarbakır’da elinde bulunan ruhsatsız silahları satmak isterken piyasa araştırmasında kendini ele veren M.E.’nin evine yapılan operasyonla cephanelik ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahası Oğlaklı Mahallesinde ikamet eden M.E.’nin elinde bulunan ruhsatsız tabanca ve tüfekleri satmak için piyasa araştırması yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili olarak, şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 1 adet G1 piyade tüfeği, 2 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet Mavzer piyade tüfeği, 2 adet av tüfeği, 1 adet 9 milimetre çapında tabanca ve çeşitli ebatlarda 479 adet fişek ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen M.E. hakkında verilen tutuklama kararını müteakip cezaevine teslim edildi.