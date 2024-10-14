Eskişehir’de polis ekiplerince ‘Silah Ticareti’ yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘Silah Ticareti’ yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda S.T., A.T., B.T., İ.G., A.O., S.Ö. ve B.Ö. isimli 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan şüphelilerden S.T., A.T., B.T. ve İ.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.