Eskişehir’de takipçi satın alma afişi görenleri şaşırttı Eskişehir’de takipçi satın alma afişi görenleri şaşırttı

Eskişehir’de polis ekiplerince ‘Silah Ticareti’ yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 13 adet ruhsatsız tabanca ile 141 adet fişek ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘Silah Ticareti’ yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, aramalarda, 13 adet ruhsatsız tabanca, 141 adet fişek, 2 adet silah gövdesi ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: iha