Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Müdürlüğü ekiplerince silah ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarda 4 kişi gözaltına alınırken çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Müdürlüğü ekiplerince şehirde silah ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde; P.B. (20), T.S. (21) Ş.K. (30) ve O.Y. (26) yakalandı. Yapılan aramalarda ise; 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

Kaynak: iha