İzmir’de Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kurusıkı tabancaların namlularını açmak suretiyle satışa sunan ve silah ticareti yapan şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı.

İzmir’de Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kurusıkı tabancaların namlularını açmak suretiyle satışa sunan ve silah ticareti yapan şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde S.Ö. isimli şahsın kurusıkı tabancaların namlularını açmak suretiyle satışa sunduğu ve böylelikle silah ticareti yaptığı yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine şüphelinin Gaziemir ilçesindeki ikamet adresinde arama yapıldı. Aramada 8 adet tabanca, çok sayıda tabanca parçası, şarjör ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalanan şüpheli gözaltına alındı.