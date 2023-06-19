Bolu’da boş araziden duyulan silah sesi üzerine olay yerine giden vatandaşlar, 35 yaşındaki vatandaşı kanlar içinde buldu. Ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Borazanlar Mahallesi Zambak Sokak’ta bulunan boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zambak Sokak’ta vatandaşlar tarafından silah sesi duyuldu. Silah sesi üzerine çevreyi kontrol eden vatandaşlar, bir apartmanın bahçe duvarının dibinde kanlar içinde birinin yattığını gördü. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede yaralının E.S. (35) olduğu belirlendi. Ağır yaralanan E.S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Karnına isabet eden iki kurşunla ağır yaralanan E.S.’nin yanı başında silah ve boş mermi kovanları bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.