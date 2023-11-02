Samsun’da sosyal paylaşım sitesinden silah satıyormuş gibi resim paylaşıp silah almak isteyen kişi ile buluşup darp ederek 30 bin lira parayı gasp eden 3 kişi mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Gürgenyatak mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun’un Bafra ilçesinde ikamet eden M.B.(32) facebook ve Instagram hesabı üzerinden tabanca satışı yaptıklarına dair paylaşım yaptığı iddia edilen D.K.(32) ile bağlantıya geçti. Kendi aracı ile Samsun’a gelen M.B., D.K.(32), İ.D.(18) ve 16 yaşındaki A.H.Y. ile buluştu. Araç ile şehir merkezi içinden uzaklaşıp tenha bir yere giden 3 kişi, M.B.’yi aracının içinde darp edip silah satın almak için yanında getirdiği 30 bin lira parayı da gasp ettiler. Aynı araçla kendilerini şehir merkezine bıraktıran M.B., D.K. ve A.H.Y. araçtan inip kayıplara karıştılar. M.B. polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili D.K., İ.D. ve A.H.Y.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 kişi ile birlikte 50 adet fişek ve 1 adet muşta ele geçirildi. Yaşı küçük olan A.H.Y. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İ.D.’nin hırsızlık suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden 3 gün önce çıktığı ortaya çıktı. Polisteki işlemleri tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren D.K., İ.D. ve A.H.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.