Samsun merkezli Ordu ve Sivas illerinde düzenlenen "silah ticareti" operasyonunda 7 kişi gözaltına alınırken, Ordu’da gözaltına alınan 3 kişi de Samsun’a getirildi.

Samsun merkezli Ordu ve Sivas illerinde düzenlenen "silah ticareti" operasyonunda 7 kişi gözaltına alınırken, Ordu’da gözaltına alınan 3 kişi de Samsun’a getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, "silah ticareti" suçu ile ilgili bu sabah saat 07.00’de Samsun merkezli Çarşamba ilçesi ile Ordu ve Sivas illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 7 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 24 adet tabanca fişeği, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 65 adet kartuş ele geçirildi. Olayla ilgili 7 kişi "silah ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Ordu merkez, Fatsa ve Kumru’da gözaltına alınan 3 kişi ise Samsun’a getirildi. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 3 kişi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü.