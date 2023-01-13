Konya’da KOM ekipleri, bir şahsın silah kaçakçılığı yaptığı şüphesi üzerine bir eve baskın yaptı. Adeta silah imalathanesine dönüştürülen evde arama yapan ekipler, 67 adet tabanca ve tabanca üretiminde kullanılan onlarca malzemeyi ele geçirdi.

Konya’da KOM ekipleri, bir şahsın silah kaçakçılığı yaptığı şüphesi üzerine bir eve baskın yaptı. Adeta silah imalathanesine dönüştürülen evde arama yapan ekipler, 67 adet tabanca ve tabanca üretiminde kullanılan onlarca malzemeyi ele geçirdi.

Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, organize suç örgütleri ve silah kaçakçılarıyla mücadele çalışmaları çerçevesinde, silah kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen bir şahsın evine operasyon düzenledi. KOM ekiplerinin baskın yaptığı evde, şüphelinin evin bir odasını silah imalathanesine çevirerek orada silah ürettiği tespit edildi. Evde yapılan aramada; 67 adet tabanca, yüzlerce tabanca parçası ve tabanca üretiminde kullanılan 1 adet torna tezgahı, 1 adet pres makinesi, 2 adet taşlama makinesi ve 1 adet matkap ele geçirildi.

Silah ticareti, kaçakçılığı, imalatı ve nakledilmesine yönelik 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu’na muhalefet suçundan gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.