Sarıyer’de 16 yaşındaki Teoman Ö. silahla şakalaşırken arkadaşını gözünden vurdu. Olayda Davut Kılınç(20) isimli genç hayatını kaybetti.

Sarıyer’de 16 yaşındaki Teoman Ö. silahla şakalaşırken arkadaşını gözünden vurdu. Olayda Davut Kılınç(20) isimli genç hayatını kaybetti.

Olay dün akşam saatlerinde Ayazağa Mahallesi 193 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre Davut Kılınç arkadaşlarını birlikte vakit geçirmek için evine çağırdı. Birlikte yemek yiyen ve televizyon izleyen gençler, bu sırada Kılınç’ın babasına ait silahla oynamaya başladı. Silahın boş olduğunu düşünen Teoman Ö., Davut Kılınç’a doğrultarak tetiğe bastı. Bir anda patlayan silahtan çıkan kurşun, Kılınç’ın gözüne isabet etti.

Panikleyen gençler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Kılınç’ı hastaneye kaldırdı. Kılınç yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Eve gelen polis ekipleri 16 yaşındaki Teoman Ö.’yü gözaltına aldı.