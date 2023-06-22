Eskişehir’de silah ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 4 kişiden 3’ü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince ‘Silah Ticareti’ yaptığı tespit edilen 4 şahsın yakalanmasın yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon düzenlenen evlerden 1’inin silah atölyesine dönüştürüldüğünü tespit eden ekipler, yaptıkları aramalarda, 8 tabanca, 1 av tüfeği, 13 sürgü, 31 şarjör, 9 namlu, 17 silah gövdesi, 68 fişek ve silah yapımında kullanılan mengene matkap gibi el aletleri ayrıca muhtelif sayıda silah parçaları ele geçirildi.

Operasyon sonucu yakalanan 4 şahıstan, 3’ü tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.