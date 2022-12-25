Türkiye’ye örnek olan gelenek 26 yıldır devam ediyor. Şırnak’ın Silopi ilçesinde 1996’da hain saldırı sonucu şehit olan Jandarma Komando Er Hüseyin Kuş’un silah arkadaşları şehidin ölüm yıl dönümünde ülkenin dört bir yanından Denizli’ye gelerek mezarı başında dua ediyor.

Türkiye’ye örnek olan gelenek 26 yıldır devam ediyor. Şırnak’ın Silopi ilçesinde 1996’da hain saldırı sonucu şehit olan Jandarma Komando Er Hüseyin Kuş’un silah arkadaşları şehidin ölüm yıl dönümünde ülkenin dört bir yanından Denizli’ye gelerek mezarı başında dua ediyor.

Vatani görevini yaptığı Şırnak’ın Silopi ilçesinde 26 yıl önce PKK’lı teröristlerin hain saldırısı sonucun şehit olan Jandarma Komando Er Hüseyin Kuş’u ölüm yıl dönümünde Türkiye’nin dört bir yanından gelen komutanları ve silah arkadaşları şehidi mezarı başında ziyaret ederek, dua ediyor. Şehit Kuş’un şahadetinin 26’ncı yılında da silah arkadaşları Sarayköy’de bir araya geldi. Anma programına Sarayköy Kaymakamı Celalettin Cantürk, Denizli İl Jandarma Alay Komutanı Albay Veysel Yanık, Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Uğur Bekir Bakırcı, Albay Mustafa Mercan, emekli Tuğgeneral Veli Turan, şehit Hüseyin Kuş’un silah arkadaşları ve şehit babası Osman Kuş katıldı.

Duygulanan şehit Hüseyin Kuş’un babası Osman Kuş, “Ben bir evladımı kaybettim ama bin evlat buldum, hepinizden Allah razı olsun” diyerek konuştu. Program sonrasında şehit Hüseyin Kuş’un evinin önünde düzenlenen mevlit hayrına katılan Ercan Şahin Sınır Karakolu’nda görev yapan askerler, şehit ailesini ziyaret etti ve helallik aldı. Ayrıca mevlit hayrında ilçe protokolü, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Denizli İl Jandarma Alay Komutanı Albay Veysel Yanık’ta yer aldı. Daha sonra şehitliğe geçilerek Şehit Hüseyin Kuş’un mezarı başında dua edilip çiçek bırakıldı.