Türk pop müziğinin sevilen kadın sanatçılarından Sıla, Bursa’da kapalı gişe konser verdi.

Türk pop müziğinin sevilen kadın sanatçılarından Sıla, Bursa’da kapalı gişe konser verdi.

Türkiye turnesi çerçevesinde Bursa’da bir mekanda sahne alan ve mekanı dolduran binlerce hayranını büyük bir coşkuyla selamlayan sanatçı, alkışlarla şarkılarını seslendirdi. Hayranlarının büyük ilgi gösterdiği konserde tüm şarkılarına eşlik eden misafirler keyif dolu anlar yaşadı. Coşku ve enerjisiyle herkesi kendine hayran bırakan Sıla, en sevilen şarkılarından oluşturduğu özel repertuvarı ile sahnede kaldığı 2 saat boyunca kulakların pasını sildi. ‘Yoruldum’, ‘İnşallah’ ve ‘Saki’ gibi duygu yüklü şarkılarıyla bir kez daha beğeni toplayan Sıla, Bursalıların gönüllerine dokundu. Binlerce Bursalıya duygusal anlar yaşatan Sıla şarkı aralarında dinleyicileriyle de sohbet ederken, ‘Oluruna Bırak’ adlı şarkısının performansıyla da tam not aldı. Gecede yüksek tempolu şarkılarına da yer veren Sıla, ‘Kafa’ ve ‘Vaziyetler’ adlı şarkılarıyla da coşkuyu iyice artırdı.

Sıla’nın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik eden sevenleri, performansının ardından genç şarkıcıyı uzun süre alkışladı. Sesi ve dinleyicileriyle kurduğu bağ ile gönülleri ısıtan Sıla, açıkhava konserinin ardından yeniden Bursa’da olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu paylaştı.