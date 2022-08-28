Konserin açılışını Velhasıl şarkısıyla yapan sanatçı, geçmişten bu yana en güzel şarkılarını sevenleriyle birlikte hep bir ağızdan seslendirdi. İki saat boyunca kaldığı sahneden büyük alkışlarla inen sanatçı, seyircisinden tam puan aldı.

Yaz Konserleri çerçevesinde gerçekleşen konsere, Sıla siyah taşlı uzun elbise ile çıktı.

Bu kuaföre gelen gelinler oynayarak düğüne gidiyor

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Pop müziğin başarılı kadın sanatçılarından Sıla, önceki akşam üçüncü kez Bodrum Antik Tiyatro’da sevenleriyle buluştu.

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