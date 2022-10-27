İhlas Vakfı Sıla Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrenciler, düzenlenen gezide Kastamonu’nun tarihi ve doğal güzelliklerini tanıdı.

İhlas Vakfı Sıla Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrenciler, düzenlenen gezide Kastamonu’nun tarihi ve doğal güzelliklerini tanıdı.

İhlas Vakfı Sıla Öğrenci Yurdunda kalan öğrencilere yönelik Kastamonu’nun tarihini ve güzelliklerini tanıtmak amacı ile gezi düzenlendi. İlk etapta 50 öğrenci, Kastamonu’daki tarihi mekanları gezme fırsatı buldu. Gezinin ilki Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesine yapıldı. Yurt Müdürü Yardımcıları Nejdet Karakırık ve Murat Masatcı’nın idaresinde birçoğu Kastamonu’ya ilk defa gelen 50 öğrenci ile önce Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesindeki Seyyid Ahmet Sünneti ve Şeyh Şaban-ı Veli Türbeleri ziyaret edildi. Daha sonra külliyenin içinde bulunan müze gezildi. Öğrencilere külliye hakkında bilgi verildi. Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi’nin ardından, Kadı Dağı Şerife Bacı Mesire Alanına giden öğrencilere açık havada köfte, meşrubat ve Kastamonu çekme helvası ikram edildi. Geziye katılan öğrenciler, piknik ve geziden çok memnun kaldıklarını ifade etti.

Gezi hakkında bilgi veren Yurt Müdürü Enis Köklü, “Kastamonu Üniversitesinin çeşitli fakültelerinde okuyan Türkiye, Azerbaycan, Somali, Afganistan, Doğu Türkistan ile sair ülkelerden 150 öğrenciye barınma ve rehberlik desteği sağlıyoruz. İlimizi daha iyi tanıtmak için geziler tertip ediyor, bu türden sosyal faaliyetlere önem veriyoruz. Bu vesileyle Vakfımızı tercih eden öğrencilerimize ve destek veren hayırseverlere teşekkür ederiz” dedi.