Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde komşularının çocukları tarafından cinsel istismar ve şiddete uğradığı iddia edilen 2 yaşındaki Sıla Y., Tekirdağ Şehir Hastanesi’nde entübe halde tedavisi sürüyor. Durumu kritik olan minik Sıla, 26 gündür yaşam mücadelesi veriyor.

Malkara ilçesinde Sıla Y.’nin yaşadığı vahim olay sonrası hastaneye kaldırılmasıyla birlikte, tedavisine yoğun bakımda sürüyor. Edinilen bilgilere göre, küçük kızın durumu ciddiyetini koruyor. Yoğun bakımda entübe durumda olan Sıla bebeğin tedavisi sürerken, ailesi ve yakınları da hastane önünde umutlu haber bekliyor.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında Sıla’nın annesi Bakiye Y. ve komşu çocukları da dahil olmak üzere 5 kişi tutuklu bulunuyor.