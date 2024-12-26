Tekirdağ’da 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri’nin ölümüne ilişkin 5 sanığın yargılandığı dava duruşmasında mahkeme ara karar verirken, Tekirdağ’da görülen duruşmaya, TBMM’de kurulan çocuk ihmali ve istismarını önlemeye yönelik alt komisyon adına CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş açıklamalarda bulundu.

Tekirdağ’da 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri’nin ölümüne ilişkin 5 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kurulan çocuk ihmali ve istismarını önlemeye yönelik alt komisyon adına CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş gözlemci olarak katıldı. Mahkeme, Özçağdaş’ın duruşmayı takip etmesi yönünde ara karar verdi. Özçağdaş, duruşma salonunda bir süre bulunduktan sonra dışarı çıktı ve basına açıklamalarda bulundu.

Özçağdaş açıklamasında, "Meclis’te kurulan çocuk ihmali ve istismarını önlemeye yönelik alt komisyon temsilcisi olarak duruşmayı gözlemem konusunda mahkeme bir ara karar verdi. Duruşmayı şu ana kadar takip ettim. Ancak duruşmanın içeriğine ilişkin gizlilik kaydı bulunuyor. Kapalı bir görüşme gerçekleştiriliyor çünkü yargılananlar arasında 18 yaşından küçük, suça sürüklenmiş çocuklar var. Çocukların ifadesi alınmaya başlandığından itibaren ben dahil, Tekirdağ Barosu temsilcileri de salon dışına çıkarıldı" ifadelerini kullandı.