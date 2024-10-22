Sakarya Büyükşehir Belediyesi, altyapısı yenilenen 3 kilometrelik Erenler Küpçüler Caddesi’nin üstyapı üst yapı çalışmalarını da tamamlayarak soğuk çizgi çalışmasıyla güzergaha renk katan bir dokunuş yaptı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi yol yenileme çalışmalarına hızla devam ediyor. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol yenileme çalışmalarında güzergahların önce altyapıları ardından ise kaldırım, sıcak asfalt ve yol çizgi çalışmalarıyla üstyapıları tamamen yenilendi. YOLBAK ekipleri altyapı yenileme işlemleri sonrası kaldırımları ve sıcak asfalt çalışmaları tamamlanan 3 kilometrelik Küpçüler Caddesi’nin yaptığı çevre düzenlemesi ve sosyal donatı alanlarıyla çehresini değiştirdi. Caddeye son olarak YOLBAK Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, soğuk çizgi çalışmasıyla renkli bir son dokunuş yaptı. Trafik güvenliği için büyük önem taşıyan uyarıcı yol çizgileri tamamlanınca cadde tablo gibi işlenerek güvenli, konforlu bir ulaşım için hizmete açıldı.