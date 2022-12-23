Egelin Tekstil, davetlere katılacak olan kadınların vazgeçilmezi olan rengarenk abiyelerin modellerini paylaştı.

Egelin Tekstil, davetlere katılacak olan kadınların vazgeçilmezi olan rengarenk abiyelerin modellerini paylaştı.

Egelin Tekstil, kadınların özel davetler için kullandığı abiye seçimleriyle ilgili bilgileri paylaştı. Yapılan açıklamada, "Kırmızı rengini özetlemek gerekirse yoğun, çarpıcı ve gücün temsilidir. Oldukça iddialı olan ve doğru tonlar ile kullanıldığında göz kamaştırıcı bir görüntüye kırmızının bayrak ve gelincik tonlarını kullanarak ulaşabilirsiniz. Zarafet simgesi danteller Dantel her sezonda beyazdan kırmızıya hatta pek çok renge eşlik ediyor ama siyahla uyumu bir kez daha hepsini gölgede bırakıyor. Egelin dantelli ve tüllü siyah elbiseler, en klasik, kolay ve şıklığı garantili seçeneklerden sizde kolayı tercih edenlerdenseniz gönül rahatlığı ile siyah dantelli modelleri tercih edebilirsiniz. Romantik çiçek desenli elbiseler uçuş uçuş romantik rengarenk çiçekli tasarımları kim sevmez. İlkbahar ve yaz gardıroplarının olmazsa olmaz desenleri ister minik, ister devasa formlarda olsun, gece elbiseleri söz konusu olduğunda belki de en çok uzun, uçuş uçuş romantik tasarımlara yakışıyor tercihlerinizin içerisinde yer alabilir. Eğlenceli fırfırlar ilhamını flamenko dansçılarından, kısmen de eski romantik İngiliz elbiselerinden alan fırfır modası, hareketli, farklı ve eğlenceli bir görünüm isteyenler için biçilmiş kaftan. Uyumlu takılar ile kullanıldığı zaman hoş bir görüntüye ulaşabilirsiniz. Gümüş ışıltısı ile göz kamaştırın Dikkat çekmeyi sever misiniz? Cevabınız evet ise, payetli, simli, metalik ya da yanar döner kumaşlar tam size göre. Fakat tercihinizi altın yerine gümüş renginden yana yapın. Çünkü sadece trend değil, aynı zamanda bahar ve yaz davetleri için harika bir seçenek" denildi.

Egelin Tekstil’in tavsiye ettiği abiye çeşitleri şu şekilde:

Yumuşak pastel renkler

Bebe mavisi ve toz pembe başta olmak üzere pastel renkler romantik, naif ve genç ruhlu bir görünüm elde etmek için birebir. Uçuk rengi dengelemek içinse işleme, süsleme, drape gibi detaylar yeterli.

Boyundan bağlı abiyeler

Güneşte bronzlaşmış, sağlıkla ışıldayan omuzları sergilemek için bir seçenek daha. Boyundan bağlanan askılar, ipek, şifon, saten gibi ince ve akışkan kumaşlardan yapılmış uzun elbiselerde çok hoş duruyor.

Şık tulumlar

Gece elbisesine şık ve iddialı bir alternatif yalnız kusur kapatma konusunda aynı iddiaya sahip değil. Bu nedenle, vücut şeklinize en uygun modeli ve krep, şifon, ipek gibi ince, akıcı kumaşları tercih edebilirsiniz.