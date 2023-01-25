Kastamonu’da meydana gelen 10 yılda yangınların 58’ininin elektik tesisatlarından kaynaklandığının edilmesi üzerine çalışma başlatıldı. Bu çerçevede Azdavay Kaymakamlığı tarafından köy evlerinin yangınlardan korunabilmesi için elektrik tesisatlarının yenilenmesi çalışmalar devam ediyor.

Kastamonu’da meydana gelen 10 yılda yangınların 58’ininin elektik tesisatlarından kaynaklandığının edilmesi üzerine çalışma başlatıldı. Bu çerçevede Azdavay Kaymakamlığı tarafından köy evlerinin yangınlardan korunabilmesi için elektrik tesisatlarının yenilenmesi çalışmalar devam ediyor.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, artan yangınlar sebebiyle, son 10 yılda il genelinde meydana gelen ev yangınlarının analizini çıkardı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında çıkarılan analize göre, Kastamonu’da son 10 yılda meydana gelen binden fazla yangında bin 300 ev, 500 samanlık yandı ve bu yangınlarda 35 kişi hayatını kaybederken 600’den fazla hayvan da telef oldu. Analize göre, yangınların yüzde 58’inin elektrik kontağı, yüzde 18’inin soba ve bacadan kaynaklı, yüzde 15’inin diğer sebepler, yüzde 5’inin kuru otların yakılması ve yüzde 3’ünün yıldırım düşmesi neticesinde meydana geldiği tespit edildi. Bu yangınlarda ortalama 135 milyon lira civarında maddi hasarın oluştuğu belirlendi.

Bunun üzerine Kastamonu İl Jandarma Komutanlığının koordinatörlüğünde yangınların önüne geçilebilmesi için belli bir yaşın üzerinde olan vatandaşların ikamet ettiği evlerin bacaları temizlenmeye başladı. Ayrıca özellikle şehir merkezine uzak olan köylerde hem vatandaşlar hem de köy muhtarlarına yangın söndürme eğitimi veriliyor. Bunun dışında çıkabilecek yangınlara erken müdahale edilebilmesi için yangın tüpü verilmeye başlandı.

Ayrıca 1,5 yıl önce Azdavay Kaymakamlığı tarafından hazırlanan “Elektrik Tesisatını Yenile, Evin Yanmasın” projesi çerçevesinde de ilçede özellikle geliri olmayan, 247 hanenin, Azdavay Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla elektrik tesisatı yenilendi. Ayrıca bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarıyla gelir durumu yüksek olan 157 hanenin de elektrik tesisatlarının yenilenmesi sağlandı. Azdavay Kaymakamlığı tarafından proje bu yılda devam ettiriliyor.

“İlçemizde özellikle elektrik tesisatlı kaynaklı yangınlar oluşmamakta”

Azdavay Kaymakamlığı tarafından 1,5 yıl önce başlatılan proje çerçevesinde ilçede özellikle elektrik tesisatından kaynaklı yangınların oluşmadığını söyleyen Azdavay Kaymakamı Şeymanur Kaygusuz, “Elektrik Tesisatını Yenile Evin Yanmasın isimli projemiz 2021 yılının Ağustos ayında Azdavay Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından başlatılarak yürütülüyor. Bizim bu projedeki amacımız ilçemizde özellikle köylerimizdeki hanelerimizin tesisatlarının 1985-1987 yılları arasında yapıldığı düşünüldüğünde ve günümüzde de elektronik cihazların kullanımının artmasıyla birlikte eskiyen tesisatlar kullanılan akımı karşılayamamakta ve yangınlara neden olmaktadır. Bizler bu yangınların önüne geçebilmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlayabilmek adına böyle bir proje başlattık. Yaklaşık 1,5 yıldır süren bir projedir. Şu ana kadar toplamda 247 hanemizin elektrik tesisatlarını yeniledik. Bunun bir kısmı Vakıftan yararlanan vatandaşlarımıza bizler destek sağlayarak, yine bir kısmı vatandaşlarımızın ORKÖY kredilerinden ya da hibelerinden yararlanmaları sağlanarak evlerinin tesisatlarını yenilettik. Aynı şekilde sürekli vatandaşlarımıza yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarımız oluyor. Bunun neticesinde de toplamda geliri olan 157 hanenin elektrik tesisatını yenilemiş olduk. Bu projenin bizlere olumlu anlamda kısa sürede dönüşlerini gördük. Çok şükür ilçemizde özellikle elektrik tesisatlı kaynaklı yangınlar oluşmamakta. Amacımız tesisatı yenilenmemiş diğer evlerin de tesisatlarını yenilemek. Bu yüzden projemizi bu yılda devam ettireceğiz” dedi.

Elektrik tesisatlarının yenilenmesi için şu ana kadar 426 bin TL’lik destek sağladıklarını aktaran Kaymakam Kaygusuz, “Azdavay Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaş ve Dayanışla Vakfı tarafından elektrik tesisatı yenilenen evlere bizler toplamda 426 bin TL’lik destek sağladık. Ama sadece vakfın yardımlarından yararlanan vatandaşlarımıza yönelik değil bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarımız neticesinde geliri olan vatandaşlarımızda tesisatlarını yenilemelerini sağladık” diye konuştu.

“Kablolar kopuyordu, elektrik çalışmıyordu, şimdi elektriklerim hiç kesilmiyor”

Azdavay Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından elektrik tesisatı yenilenen Nazmiye Sucu ise, “Kaymakam yolladı, ’sana ışıklarını değiştirmeye iki kişi gönderiyorum, haberin olsun’ dedi. Ben de tamam dedim ve kapıyı açtım. Daha önce elektriklerim kesiliyordu, damdaki elektrik kabloları büsbütün çürümüştü. El feneri ile alıyordum odunumu. Şimdi çok iyi, Allah’a çok şükür. Kuvvetli gök gürültüsü olursa kendisi kapanıyor. Bakıyorum dışarıya, milletin ışıkları yanınca ben de açıyorum. Şimdi elektriklerim hiç kesilmiyor, Allah’a çok şükür. Çok memnun kaldım” şeklinde konuştu.