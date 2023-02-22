Siirt Valiliği koordinasyonunda, Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde deprem bölgesi için toplanan 100 ton yem ve saman tırlara yüklenerek deprem bölgesine gönderildi.

Siirt Valiliği koordinasyonunda, Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde deprem bölgesi için toplanan 100 ton yem ve saman tırlara yüklenerek deprem bölgesine gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık depremlerin ardından afet bölgesinde yaraları sarmak için kent genelinde yardım kampanyaları devam ederken bir yardım da büyükbaş, küçükbaş ve sokak hayvanları için yapıldı. Siirt Valiliği koordinasyonunda, Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde büyükbaş, küçükbaş ve sokak hayvanları için ilk günden şu ana kadar toplanan 100 ton yem ve saman deprem bölgesine gönderildi.

Siirt kent genelinde yardım kampanyaları aralıksız sürüyor.