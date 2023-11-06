Siirt’te fıstıktan üretilen kolonya, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor.

Siirt fıstığı tadı ve kalitesiyle piyasada adından söz ettirirken, üretilen kolonyalar başta Avrupa olmak üzere Orta Doğu ülkelerine ihraç edilerek koku salıyor. Üretici, fıstık kolonyasının yanı sıra, "Zivzik narı" ve "Pervari balı" gibi bilinen birçok üründen kolonya yapmayı hedefliyor.

Üretici Burak Şendur, ürün çeşitliliğini geliştirmeye devam edeceklerini belirterek, işletmenin kurulduğu günden bu yana farklı kokular üretmeye çalıştığını ve ürün çeşitliliği ile kaliteyle bunu sağladığını söyledi.

45 yıldır bu işi yapmakta olduklarını ifade eden Şendur, "Fıstık kolonyasını, fıstık yaprağından ürettik. Şu an çevre illerde çok talep ediliyor. İstanbul, Ankara, Batman, Diyarbakır ve birçok ile hediyelik olarak kolonya gönderiyoruz. Ayrıca İngiltere, Almanya, Rusya, Ukrayna Gürcistan ve Irak’a kolonya gönderimi yapıyoruz. İhracatımız da bulunmaktadır" dedi.

Kaynatma ve damıtma sistemi ile fıstık yaprağının yağını çıkardıklarını aktaran Şendur, "Ayrıca içine birkaç değişik aroma da katıyoruz. Önümüzdeki zamanlarda Siirt’in yöresel ürünleri olan nar kolonyası ve bal kolonyasını çıkaracağız" ifadelerini kullandı.