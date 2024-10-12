Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi’nde çıkan yangına müdahale sırasında yüksekten düşen AFAD personeli yaralandı.

Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi’nde çıkan yangına müdahale etmeye çalışan AFAD personeli Sefter K. (35), müdahale sırasında yüksekten düşerek yaralandı.

Olay yerindeki 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından yaralı personel Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda kırık olduğu tespit edilen personelin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.