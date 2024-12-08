Suriye’de Esed rejiminin son bulması, Siirt’te yaşayan Suriyeliler tarafından sevinçle karşılandı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda toplanan binlerce Suriyeli, muhaliflerin zaferini kutladı.

Suriye’de muhaliflerin Şam’ı ele geçirmesi, Siirt’te yaşayan Suriyeliler tarafından coşkuyla kutlandı. 7’den 70’e onlarca Suriyeli 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda Türk ve Suriye bayrakları ile Esed’in gidişini kutladı.

Suriye’ye bir an önce gitmek istediklerini belirten Adil Al Ubeyd, Deyrizor’dan geldiğini ve 2014 yılından itibaren Türkiye’de olduğunu belirtti. Ubeyd, "İlk önce İstanbul’da yaşadım. Ondan sonra Malatya’da yaşarken deprem oldu. Sonra Siirt’e geldim. 1 senedir Siirt’teyim. Biz 2014 yılında Suriye’den yani savaştan kaçtık, buraya geldik. Şu anda biz çok memnunuz. Türkiye bizi aldı, bize iyi baktı. 13 yıllık bekleyişimizin ardından kazandık. Yaklaşık olarak 1 milyon şehit verdik. Bütün Suriyeliler şu anda Suriye’ye gitmek için bekliyor. Ama şu anda savaş devam ediyor. Bir ay iki aydan sonra biz yavaş yavaş gideceğiz" dedi.

13 yıldır Türkiye’de yaşadığını belirten Alaattin Cuma ise, "Savaş başladığında hemen buraya geldik. Savaştan kaçtık, Esad’dan kaçtık, bombalardan kaçtık. Şu an çok mutluyuz, ne söyleyeceğimizi bilmiyoruz. Türkiye’ye teşekkür ederiz. Ben mühendisim, son sınıfım savaş bitti. Hepimiz Suriye’yi yeniden tamir edeceğiz. Yeniden yavaş yavaş yeniden kalkındıracağız inşallah” ifadelerini kullandı.