Siirt’in Kurtalan ilçesinde devrilen otomobilde çıkan yangında hayatını kaybeden anne ve 5 çocuğunun kimlikleri belli oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kurtalan ilçesi Gözpınar köyü mevkiinde Mehmet Yaşar idaresindeki 72 KA 229 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. LGP’li olduğu öğrenilen otomobil bir süre sonra alev aldı. Olay yerine itfaiye, AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederken, yangında anne Aynur Yaşar ile çocukları Beritan, Viyan, Bahoz, Rodi ve Cudi Yaşar hayatını kaybetti. Kazadan yaralı olarak kurtulan sürücü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.