Siirt’te iki araç ve bir kamyonun karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

Siirt’te iki araç ve bir kamyonun karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Siirt Kurtalan karayolu Yağmurtepe köyü mevkiinde meydana geldi. Kazada 5 kişi yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.