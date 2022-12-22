Ülke genelinde son haftalarda zincir marketlere yönelik başlatılan fiyat denetimi Siirt’te de gerçekleştirildi.

Ülke genelinde son haftalarda zincir marketlere yönelik başlatılan fiyat denetimi Siirt’te de gerçekleştirildi.

Ticaret Müdürlüğü ve Siirt Belediye zabıta ekipleri, zincir marketlerde denetimlerde bulundu.

Bazı zincir marketlerdeki ürünlerin fiyatlarıyla ilgili şikâyetler üzerine Siirt Ticaret İl Müdürlüğü ve Belediye Zabıta ekipleri denetim gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde etiket fiyatları ile kasa fiyatlarında uygunsuzluk bulunan marketlere 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde gerekli idari yaptırımlar uygulanmakta, haksız fiyat artışları yaptığı tespit edilen firmalar ise Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna bildirilmekte ve kurul tarafından gerekli idari yaptırımlar uygulanacağı belirtildi.

Vatandaşların haksız fiyat artışları veya etiket uygunsuzlukları ile karşılaştıklarında Haksız Fiyat Artışı Şikâyet Sistemi (HFA) Mobil Uygulaması üzerinden, ALO 175 Tüketici Danışma Hattından ya da Belediye Zabıta Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğüne doğrudan bildirilebileceği ifade edildi.

Vatandaşların özellikle fiyat farkı ve ürünlerin son kullanma tarihine dikkat etmeleri gerektiği kaydedildi.