Siirt’te İl Özel İdaresinin köylerdeki yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Köylerin yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmaların devam ettiğini belirten Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, Vali Dr. Kemal Kızılkaya’nın talimatları doğrultusunda köyler ve mezralarında yol çalışmalarının yanı sıra, su kanalları ve buralarda bulunan menfezlerin temizlenerek köylülerin hizmetine sunduklarını, bu kapsamda çalışmaların devam edeceğini söyledi.

İl Özel İdaresi tarafından yapılan; Şirvan’ın Tütün köyü Tepecik mezrası yol stabilize çalışması, Pervari ilçesinin Bend köyü yol temizlemesi, Ormandalı köyü köy içi stabilize, Gümüşören köyü, Sarıçiçek, Ulupınar mezarlarına konteyner okul nakli çalışması tamamlandı.

Merkeze bağlı Koçlu köyünün mevcut köy yolu 3 kilometre, köy içi ve okul servisi yolu 2 kilometre stabilize yapıldığı, merkez Koçlu köyünün 5 kilometre stabilizesi, Sagırsu köy içi stabilize çalışmalarının tamamlandığı belirtildi. Eruh’a bağlı Dalkuru Üzümlü arası menfez onarımı, temizleme, şarampol açma ve Payamlı köyü Taşdibek mezrası heyelan temizleme menfez açma stabilize yol çalışması tamamlandı.

Baykan ilçesinde ise İkizler Dilektepe köyü 8 kilometre güvenlik yolu yol bakımı, menfez açma stabilize çalışmasının bittiği, Kurtalan Beykent bahçe yolunu açma çalışmasının ise devam ettiği kaydedildi.