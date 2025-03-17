Siirt’te yılda 1 milyon adetten fazla fıstık fidanı üretimi yapılan tesis, bölgenin fıstık ihtiyacını karşılıyor.

Siirt’te yetiştirilen fidanlar, bölgenin fıstık ihtiyacını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye’nin çeşitli bölgelerine de gönderiliyor. Siirt Baykan kara yolu üzerinde yer alan tesiste yılda 1 milyon adetten fazla fıstık fidanı üretilerek Siirt’in fıstık üretiminde önemli bir merkez haline gelmesini sağlıyor.

Fıstık fidanı yetiştiricisi olan Hamza Keleş 2000 yılında bu işe başladığını belirtti. Keleş, "Babamız çiftçi olduğu için biz de çiftçiliğe devam ediyoruz. 2000 yılından bugüne kadar tahmini olarak 25 milyon adet fıstık üretimimiz oldu. Bu seneki üretimimiz 1,5 milyon adettir. Üretim ve istihdam alanından çok mutluyuz. İşçi bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Ekonomik anlamda ciddi getirisi var. Sadece Doğu Anadolu değil, Türkiye’nin birçok iline hatta yurt dışına fidan sevkiyatımız var ve devam ediyor. Bundan dolayı mutluyum" dedi.

Kaliteli fıstığın Siirt’te üretildiğini belirten işçi Ahmet Can ise, "Siirt bölgesine genelde en çok buradan fıstık dağıtılıyor. Bu bölgelerin en kaliteli fıstığı burada üretiliyor. Genel olarak Türkiye’nin her yeri burayı tercih ediyorlar. Burada ürettiğimiz fıstıklar çok verimli oluyor. Hatta burada yetişen fıstıkların ağaçlarının büyümüş olanı genelde Avrupa’ya da ihracat ediliyor" diye konuştu.