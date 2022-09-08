Siirt AFAD ekipleri, merkeze bağlı Meydandere köyünün ardından Tillo ilçesinin Akyayla köyünde de köylülerin talebi üzerine sismik çalışma başlattı.

Siirt AFAD ekipleri, merkeze bağlı Meydandere köyünün ardından Tillo ilçesinin Akyayla köyünde de köylülerin talebi üzerine sismik çalışma başlattı.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından jeofizik yüksek mühendisleri ve jeoloji yüksek mühendisleri ile Siirt AFAD ekipleri Meydandere’nin ardından Akyayla köyüne geldi. İnceleme yapan ve burada köy sakinlerinden bilgi alan ekipler, köyün farklı noktalarında sismik cihazla ölçüm yaptı.

Deprem Dairesinden Jeoloji Mühendisi Kudret Tekin, “Meydandere ve Akyayla köyüne geldik. Dün Meydandere köyüne ivme ölçme cihazı yerleştirdik. 24 saat kayıt altına alacak. Herhangi bir titreşim, patlatma, deprem gibi hepsini 24 saat gözlemleyebileceğiz oradan. Her iki köyde de zemin çalışması yaptık sismik cihazımızla. Burada amacımız yerin 100 metre altına kadar zemin profilini ortaya koymak. Zeminde olumsuz farklı bir yapı var mı gözlemlemek için o şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Bu sismik ölçümler sonucunda raporumuzu hazırlayıp yönetime sunacağız” dedi.

Abdurrahman Aktı adlı köylü, “İnşallah bizim köyümüzde bir şey çıkmaz AFAD gelmiş bugün ölçüm yapıyor. İnşallah sonuç iyi çıkar” diye konuştu.

Medeni Aygün adlı vatandaş ise “Köy halkı gibi bende gece sarsıntıları duydum. Sarsıntılar şiddetli ve ses çıkaran nitelikteydi. 2-3 saniye kadar sürdü. Biz köy olarak çok korktuk, çıktık dışarı. İlk etapta tedirginlik vardı, sesler duruldu. AFAD ekibi geldi köyümüze. Köyümüzde bazı çalışmalar yaptılar sabırsızlıkla sonuçları bekliyoruz” şeklinde konuştu.