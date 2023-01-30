Siirt’te, kış mevsimi nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Siirt’te, kış mevsimi nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Ekindüzü Jandarma Korakolu personelleri tarafından yabani hayvanların geçiş noktalarına yem bırakıldı. Yetkililer, kış boyunca aralıklarla yem bırakmaya devam edeceklerini bildirdi.

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kış şartlarında yaban hayvanlarının aç kalmaması için ekiplerce çok sayıda noktaya yemleme yapılmıştır. Kar örtüsünün çok olduğu ve uzun süre yerde kaldığı alanlarda yemleme yapıldığını ve evcil sürülerin ulaşamayacağı, yerleşim yerlerine uzak ve yaban hayvanlarının yoğun bulunduğu alanlar tespit edilerek yapılmasına dikkat edilmektedir. Çalışma yapılan alanın fotokapan, ayak izi, dışkı ya da uzaktan gözlem ile izlenerek hedefine ulaşıp ulaşmadığı kontrol edilmektedir. Yemleme yapılan alanlarda yaban hayvanlarının kolay avlanmasına neden olabileceğinden söz konusu alanlarda koruma çalışmalarına ağırlık verilmektedir. Yaban hayatının desteklenmesi için çalışmalar aralıksız devam edecektir" denildi.