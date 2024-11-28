Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, kış şartlarının ağır geçtiği bölgelerde yaban hayvanları için yemleme çalışması gerçekleştirdi.

Şirvan ilçesine bağlı Maden, Yayladağ, Cevizlik, Nallıkaya, Ormanlı ve Kesmetaş köylerinin kırsalında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya toplamda 350 kilogram besi yemi bırakıldı.

Yetkililer, tabiatın dengesini korumak ve yaban hayvanlarının yaşam haklarını savunmak amacıyla bu tür çalışmaların düzenli olarak sürdürüleceğini belirtti.