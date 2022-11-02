Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekiplerince koruma kontrol çalışmaları çerçevesinde otogarda seyahat firmalarını yolcuların yanlarında kaçak hayvan taşımamaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekiplerince koruma kontrol çalışmaları çerçevesinde otogarda seyahat firmalarını yolcuların yanlarında kaçak hayvan taşımamaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince, İl ve ilçelerde yer alan otogarlarda, seyahat firmalarında, kahvehanelerde izinsiz yaban hayvanının (keklik, tavşan, bıldırcın, sülün, saka kuşu, şahin, kartal, atmaca, ördek vb.) taşınmasının yasak olduğunu ve izinsiz olarak taşınan yaban hayvanlarının tespit edilmesi ve yapılan yol kontrollerinde yakalanması durumunda İdari para cezası ve Tazminat bedelinin uygulanacağı hususunda uyarıda bulundu. Ekipler, kentin farklı bölgelerine de bilgilendirme afişleri asılarak Vatandaşların ve aynı zamanda seyahat firmalarının yolcu taşımalarında karşılaşması durumunda Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne ve aynı zamanda Kolluk Kuvvetlerine (Emniyet ve Jandarma) ivedilikle ulaşılarak ihbarda bulunulması istendi.