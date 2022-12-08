Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Siirt - Şirvan karayolunda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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