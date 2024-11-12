Siirt’in Pervari ilçesinde meydana gelen trafik kazasında virajı alamayan tır devrildi, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Siirt Pervari karayolunda meydana geldi. 56 AAF 457 plakalı tır, virajı alamayarak devrildi. Kazada, ismi henüz öğrenilemeyen tır sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.